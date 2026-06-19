アクシネットジャパンインクから、ダレルサーベイ調べのツアーレポートが届いた。「世界中のツアーで圧倒的な信頼を集め続けるタイトリスト ゴルフボール。その信頼は、世界最高峰のメジャーの一つである全米オープンの舞台でも揺るぎません。大多数のプレーヤーが、卓越したトータルパフォーマンスを誇る『プロV1』ファミリーを選択し、難度の高いコースに挑みます。1949年大会から続くこの信頼の歴史は今年で78年連続を達成して