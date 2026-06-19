ディズニー公式動画配信サービスDisney+ (ディズニープラス)のスターにて、FBIに実在する行動分析課（通称BAU）がさまざまな異常犯罪に立ち向かう大人気ドラマシリーズ『クリミナル・マインド／FBI vs. 異常犯罪』のシーズン19が、7月8日（水）より独占配信される。さらに配信開始に先駆け、キービジュアルと予告編も公開された。 巨大な凶悪犯罪組織と対峙するソリッド・サスペンス『クリミナル・マインド／FBI vs.