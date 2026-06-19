新章突入！『クリミナル・マインド／FBI vs. 異常犯罪』シーズン19が7月8日より配信

ディズニー公式動画配信サービスDisney+ (ディズニープラス)のスターにて、FBIに実在する行動分析課（通称BAU）がさまざまな異常犯罪に立ち向かう大人気ドラマシリーズ『クリミナル・マインド／FBI vs. 異常犯罪』のシーズン19が、7月8日（水）より独占配信される。さらに配信開始に先駆け、キービジュアルと予告編も公開された。

巨大な凶悪犯罪組織と対峙するソリッド・サスペンス

『クリミナル・マインド／FBI vs. 異常犯罪』シーズン19は、全米で常に高視聴率を誇り、日本でも絶大な人気を誇る、FBI行動分析課“BAU”の活躍を描く犯罪捜査ドラマシリーズだ。おなじみのBAUのメンバーが、膨大なデータとプロファイリングを武器に、シーズンを通して巨大な凶悪犯罪組織と対峙していく、スリリングで緊張感あふれるソリッド・サスペンスとなっている。

「“悪”それは、感染する――」新たな危機を予感させるキービジュアル＆予告映像が公開

このたび公開されたのは、不穏な空気感が漂ってくるキービジュアルだ。そして、ヴォイトをきっかけに生まれてしまった、新たな“脅威”が強大となり、一般市民やBAUのメンバーへと牙をむく予告映像もあわせて公開された。

ヴォイトを模倣する、新たな連続殺人犯の登場という不穏な場面から始まるこの予告編では、かつての宿敵ヴォイトに力を借りようと接近するロッシらの姿が映し出されている。しかし、ヴォイトは「一度始めれば…止められない」と突き放し、さらなる悲劇を予感させる……。

果たして彼らは、この危機的状況にどう対処していくのか。緊迫感のあるストーリーと、彼らが繰り広げるであろう手に汗握る駆け引きに期待が高まる。新たな脅威に立ち向かう、ロッシらBAUメンバーの活躍にぜひ注目してほしい。

『クリミナル・マインド／FBI vs. 異常犯罪』シーズン19 配信情報

『クリミナル・マインド／FBI vs. 異常犯罪』シーズン19は7月8日（水）よりディズニープラス スターで独占配信開始。全10話で毎週水曜に1話ずつ配信される。（海外ドラマNAVI）

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