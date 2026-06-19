東京メトロ銀座線の外苑前駅、半蔵門線・千代田線の表参道駅から歩いてすぐの「北青山三丁目地区」で、街の勢力図を塗り替える歴史的なメガプロジェクトが本格始動しました。2026年6月1日に新築着工を迎えたこの再開発事業は、延床面積において青山地域最大規模を誇る地上38階建ての超高層ビル（B-1街区）と、ハイセンスな商業施設（B-2街区）を一体整備する、大規模なまちづくりです。最大の目玉は、最先端の複合ビルでありながら