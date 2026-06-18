お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、17日放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。厄払いで驚いた経験を語った。

同番組レギュラーのアイドルグループ「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」の江角怜音が、神社で厄払いをしたという報告を受け、「住所をここまで言われるねんやってある」と切り出したケンコバ。神主に個別祈祷してもらったという江角は「マンションの号室まで言われて」と振り返った。

するとケンコバは「マンツーマンじゃなくても言われるからな」と指摘。元AKB48でタレントの柏木由紀は「あと私が行った時は、何を祈るかみたいなのを1個選ぶやつ、それも発表されて」といい、「みんな世界平和とかなのに、私は個人の幸福みたいなやつを読まれて、めっちゃ恥ずかしかった」と打ち明けた。

ケンコバは「厄払いに行った時、ここまで言うんやと思って。住所聞かれてるよ、まわりのやつに」と驚いた経験を語ったものの、「言わなアカンらしい。神様がその住所に行かれへんから」と理解を示し、「あの〜、号室聞いてます？何号室でしたっけ？」と迷子の神様になり切り、笑いを誘っていた。