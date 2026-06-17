バイク選びで意外と悩ましいのが、「カッコいい」と「ラクに走れる」がなかなか両立しないことだ。 スポーツバイクは走りが楽しい一方で、服装や乗るシーンを少し選ぶ。クラシック系のバイクは雰囲気がいいものの、走りの軽快さや高速道路での快適性に物足りなさを感じることもある。さらに、ロングツーリングまで視野に入れると、今度は車体の大きさや積載性、風の影響なども気になってくる。 では、普段の