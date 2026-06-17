バイク選びで意外と悩ましいのが、「カッコいい」と「ラクに走れる」がなかなか両立しないことだ。

スポーツバイクは走りが楽しい一方で、服装や乗るシーンを少し選ぶ。クラシック系のバイクは雰囲気がいいものの、走りの軽快さや高速道路での快適性に物足りなさを感じることもある。さらに、ロングツーリングまで視野に入れると、今度は車体の大きさや積載性、風の影響なども気になってくる。

では、普段の街乗りにも似合い、週末のツーリングにも連れ出したくなり、しかも走りは現代的に楽しめるバイクがあったらどうだろうか。

今回、フリーランスライター・谷田貝 洋暁が試乗したのはヘッドライトカウル＆アンダーカウル付きのGSX-8TT（オプション装着車）。

2026年1月30日の発売開始の時点で年間目標販売台数840台に対し、1000台以上の受注が販売店から入っているGSX-8T＆8TT。



時流のネオクラシックデザインを纏い、バリエーションはネイキッドスタイルのGSX-8Tと、ヘッドライトカウル＆アンダーカウルを備えたGSX-8TTの2モデル。しかし中身は、775ccパラレルツインエンジンを搭載する現代的なスポーツモデルの流れをくむ。つまり、見た目の雰囲気だけでなく、走らせたときの軽快さや扱いやすさにも期待できるというわけだ



今回はGSX-8TTに試乗して、“どんなモデルなのか？”実際のところを確かめてみるぞ！

試乗・文：谷田貝 洋暁／写真：関野 温

シチュエーションも服装も選ばないネオクラシックのGSX-8TT＆GSX-8T！！

GSX-8TT（オプション装着車） パールマットシャドーグリーン（QU5）：ベース車両価格1,386,000円

近年、国産4メーカー各社が力を入れるネオクラシックと呼ばれるジャンル。



水冷エンジンに前後17インチホイールという現代的なコンポーネントでありながら、どこか懐かしいトラディショナルなデザインを持ったバイク達……というワケだが、スズキはこのGSX-8TT＆GSX-8Tにおいて“斬新なアプローチ”でネオクラシックへ進出。



なんとこれだけレトロなスタイリングでありながら、ツーリング……それもロングディスタンスな旅への適性が高いのだが、そのあたりは記事の後半で触れさせていただこう。

「8」シリーズのエンブレムは、ビリヤードの勝負球と呼ばれる「エイトボール」がデザインモチーフ。

ベースは同じく775ccパラレルツインエンジンを搭載するストリートファイターモデル・GSX-8Sとしながらも、見た目はしっかりネオクラシックなGSX-8TT。



ヘッドライトのデザインには“フラットボトムヘッドランプ”と呼ばれる、底面が真っ直ぐにカットされた意匠を採用。この“フラットボトムヘッドランプ”は別名“馬蹄型ヘッドライト”とも呼ばれ、スズキが1960年～70年代にかけて採用したトラディショナルなデザインだ。

このヘッドライトにスズキ車としては非常に珍しい（2機種目！）バーエンドミラーをドッキング。さらにはGSX-8S比で2L容量を増やした16Lの大容量燃料タンクを組み合わせボリューム感をアップ。

スズキで久々の採用となるバーエンドミラーを採用。ビレット風のステーのデザインもさることながら、その見やすさにも相当こだわった

バーエンドミラーは、一般的に“見にくく、後方確認がしにくい”なんてイメージがあるが、GSX-8TTで走ってみると絶妙とも言える見易さが追求されていることに驚く。確かに通常の位置よりもハンドルの外側にあることで視線移動はどうしても大きくなってしまいはするが、それでも一般的なバーエンドミラーに比べてGSX-8TTのミラーは非常に見やすいと感じるのだ。

ちょうど筆者は、登場したばかりの外車系バーエンドミラーモデルを数台試乗して、“やっぱりバーエンドミラーは苦手だなぁ……”なんて思っていた。そんなところで今回のGSX-8TTに乗ったということも大きいだろうが、開発陣から聞いた前評判どおり、バーエンドミラーはとても見やすく仕上がっていると感じた。

バーエンドミラーのステーはアルミ鋳造製とのことだがビレットパーツのような凝ったデザインを採用。もちろん操縦安定性や視認性にも徹底的に取り組んだ。

他のバーエンドミラーモデルとひときわ差を感じるのは死角の少なさ。



一般的なバーエンドミラーは、より目から遠い位置にあることでどうしても死角が増えてしまう。だからこそ“車線変更でミラーでしっかり後方確認をしたのに、いざ後ろを振り返ってみたら車がいた！”なんてことが起こりがちなのだが、GSX-8TT＆GSX-8Tのミラーは鏡面の曲率までしっかり煮詰めたことで一般的なミラーと同じくらいしっかり後ろが見えるのだ。



しかも、このバーエンドミラー、前方が開けたワイドな視界の確保にもつながっており、走っていてとても気分がいい。

GSX-8TT（オプション装着車） パールマットシャドーグリーン（QU5）：ベース車両価格1,386,000円

●全長/全幅/全高：2115mm/775mm/1160［1105］mm

●シート高：810［815］mm

●排気量：775cc

●重量：203［201］kg

●エンジン：水冷4ストローク並列2気筒DOHC4バルブ

●最大出力：80PS/8500rpm

●最大トルク:76Nm/6800rpm

●トランスミッション：6速マニュアル

●フューエルタンク：16L

●ブレーキ：前=ダブルディスク／後=ディスク

●タイヤ：前=120/70ZR17／後=180/55ZR17

◎仕様カラーリング及び税込価格：1,386,000円［1,298,000円］

※［］はGSX-8T

GSX-8TTのカラーリングは、写真のパールマットシャドーグリーン（QU5）と、赤いホイールが特徴的なグラススパークルブラック（YVB）。

ネオクラシックなナリのGSX-8TTだが、その真骨頂はロングツーリングにアリ！？

トラディショナルなネオクラシックは、ウエア選びの幅が広いのもポイント。スポーティなライディングウエアはもちろん、写真のようなクラシカルなジェットヘルメットにレザージャケットといったトラディショナルな格好もよく似合う。

GSX-8TTの走りで気に入ったのは、まず“クラシック”や“レトロ”と呼ばれるモデル達にはない車体の軽やかさだ。

まぁ、それらのモデルが採用するのがフロント18インチや19インチで安定性重視なのに対し、GSX-8TTは中身がストリートファイターモデルのGSX-8Sなのだから当たり前と言えばそうなのだが、走りも前後17インチのスポーツバイクらしく現代的で、コーナリングにも変なクセがないのがいい。



それどころか、やろうと思えば腰を落として肩からコーナーに飛び込んでいくようなスポーティな走りも可能だ。

エンジンはもちろん、フレームやスイングアーム、サスペンションをGSX-8Sと共用しているだけあって走りはとても現代的。技術やバイク歴に関係なく楽しく走らせられる乗りやすさがある。

ただネオクラシックとして作り込まれたGSX-8TTの面白いところは“古めかしいデザインを持った単なるスポーツバイク”で終わらないところだ。高速、ワインディング、街乗りと色々シチュエーションを走らせていると、このGSX-8TTというバイクはクルージング適性がとても高いことに気付かされたのだ。

バイクにスロットルオンを急かされることなく、ゆったりとクルージングできるところがGSX-8TTのいいところ。

はじめこそ、マシンのポテンシャルを引き出そうと肩からコーナーに突っ込んでいくようなスポーツラン主体の乗り方をして目を吊り上げていたのだが、長時間走らせているとなんだかのんびりクルージングさせるのが楽しいことに気付いたのだ。

走行モードに関しても、気付けば一番アクティブな「A」モードではなく、「B」、「C」と穏やかな出力モードで走っている時間が長くなっている。決して「A」モードが走りにくいとか、扱いづらいというわけではないのだが、GSX-8TTというバイクのキャラクターに合っている出力モードが、「B」や「C」だと感じる。

この数ヶ月、いろいろな二輪媒体でGSX-8TTやGSX-8Tの試乗インプレッションをさせてもらっているが、これはヘッドライトカウル付きのGSX-8TTも、カウル無しのGSX-8Tでも一緒。走れば走るほど「C」モードで気持ちよくクルージングしている時間が長くなってくるから不思議なのだ。

16ℓ（正確には16.5ℓ）の大容量タンク。WMTCモード値燃費23.4km/ℓで計算するとワンタンクの航続距離は374kmと超ロング！

そんなクルージング向きのキャラクターなのだから、とにかくGSX-8TTとは長距離を走りたくなる。しかも、実際にそんな走りを行ってみると、高密度ウレタンによるシートが思いのほか快適でお尻が痛くならなかったり、大容量タンクによる航続距離の長さだったり……、乗れば乗るほど高いロングツーリング性能に感心させられることになった。

丸目ヘッドライトのGSX-8Tに対し、GSX-8TTはヘッドライトカウルを装備。空気の流れをはねあげるような効果を狙い、カウルの玉縁（タマブチ）の出っ張りをあえて外側に向けている。

しかも試乗したGSX-8TTであれば、小型とはいえヘッドライトカウル付き。こんな小さなカウルで風防効果があるの？ と最初は思ったがGSX-8Tと乗り比べてみれば、明らかにGSX-8TTの方は風防効果が効いている。

登場時は“GSX-8T＆GSX-8TTってストリートファイターのGSX-8Sのデザイン的要素をネオクラシックスタイルに仕上げただけで中身は一緒なんでしょ！？”なんてそこまでの違いがあるとは思っていなかったのだが、乗れば乗るほどロングツーリング向きのキャラクターに思えてくる。

少なくとも、ツーリングで距離を走りたいユーザーで、GSX-8SとGSX-8T＆GSX-8TTで購入を悩んでいるなら間違いなくGSX-8T＆GSX-8TTの方が幸せになれる。しかも高速道路を使った移動が多いというのであれば、ヘッドライトカウル付きのGSX-8TTをオススメさせてもらおう！

これで積載性が良ければ“同社のアドベンチャーバイク・Vストロームシリーズ並みにロングツーリングがいい！”とオススメさせてもらうのだが、残念ながらタンデムシート裏に収納された荷かけバンドの位置が悪く大きな荷物やシートバッグが積みにくい。

電子制御スロットルを採用しており、クラッチレバーを握らずシフトチェンジ（UP/DOWN対応）ができるクイックシフターを装備。発進停止以外、ほぼクラッチレバーを握る必要がなくて非常に楽チン！ 長距離走っても握力不足に悩むことがない。

シート高810mmのGSX-8TTの足つき性は？

シート高：810mm（テスター：身長172cm/体重75kg） シート高810mm。足着き性に関しては両足で支えると踵が3、4cmほど浮く感じ。ただし両足とも母指球で支えられているので不安はない。上半身はやや前傾姿勢になるものの、アップライトなポジションのためツーリングも楽ラク。ちなみにヘッドライトカウルなしの8Tはシート高815mmで、その差はシートのタックロール加工の厚みだけであり跨った印象はほぼ一緒だ。

GSX-8TTのアクセサリー

GSX-8TT＆GSX-8Tには、マシンのオリジナリティを高めるドレスアップパーツのほか、タンクバッグやサイドバッグなどツーリング性能を高めるアイテムも用意されている。今回はそんなスズキ純正アクセサリーの一部を紹介。表示している価格はアクセサリー本体の税込価格で取り付け作業工賃は含まれていない。

給油口上面のキズ付きを防止する『フューエルタンクキャッププロテクション／6,600円』は中央に「S」マーク入り。 燃料タンクのセンター部分に貼っているのが、『タンクパッド／8,800円』で、ニーグリップ部のラバーパッド状のアイテムが、『タンクサイドプロテクション／13,200円』。

高級感あふれるアルミ削り出しレバーは左右ともアジャスターを装備。しかも、アジャスター部分のダイヤルは写真のブルーだけでなくレッドも付属している。 ハンドル右側の『ビレットブレーキレバー』、ハンドル左側の『ビレットクラッチレバー』も価格は同じ26,400円。

足元を引き締めるホイール系のデカールにはいくつかの種類があり、写真は“SUZUKIロゴ入り”の『ホイールデカール／9,900円』。 この『ホイールデカール』の他、赤／黒の『リムデカール／9,680円』、サイドに貼り付ける『リムストライプテープ／8,030円』もある。なお『ホイールデカール』、『リムデカール』は、前後ホイールで２セット必要となり、『リムストライプテープ』は1台分となる。

GSX-8TTのディティール

ヘッドライトカウルを装備するGSX-8TT。ヘッドライトやウインカーはLEDで、ウインカーは常時点灯式でポジションライトとしても機能する。 GSX-8TとGSX-8TTの外見上の大きな違いは、ヘッドライトカウルとエンジン下部のアンダーカウルの有無。

775ccの水冷4ストローク並列2気筒エンジンは位相クランクは270度。GSX-8SやGSX-8R、Vストローム800シリーズと同系のエンジンだ。 GSX-8TTとGSX-8Tがエンジンを共用するのはもちろんだが、GSX-8SやGSX-8Rといった「８」シリーズは、エンジン＆メインフレームといった基本構成が一緒。

メーターは5インチサイズのカラーTFT。表示項目：速度、タコ、オド、トリップ×2、ギヤポジション、水温、平均/瞬間燃費、燃料計、時計、電圧計など多機能。 走行モードを「A（アクティブ）」、「B（ベーシック）」、「C（コンフォート）」の3種類、トラクションコントロールシステムの介入度が1～3＆OFFの４種類から選べる。

ビキニカウル左内側にはUSB Type-Cの充電コネクタを装備。電流は5V 3A（15W）なので、ナビアプリを動かしながらのスマートフォン保充電もしっかり行える。 シートは新採用した高密度ウレタンフォームのおかげで運転でも疲れにくいと感じた。上面がフラットなGSX-8TTのシートに対し、GSX-8Tはレトロなタック＆ロールデザインで、個人的にはGSX-8Tのシートの方がより快適と感じた。

シート下スペースは、コンパクトなリチウムイオンバッテリーを採用したことで若干の余裕あり。キー操作で外せるタンデムシート下にはETC車載器がちょうどよく収まりそうだ。 ハヤブサに続き、エリーパワーと共同開発したリチウムイオンバッテリー「HY93SS」を搭載。従来品の「HY93-C」に比べて、さらに軽量コンパクトになった。……のはもちろんだが最大のポイントはヒューズ交換がオーナーの手で行えるようになったため、短絡してもヒューズさえあればその場で機能復帰が可能になったことだ。

ネオクラシックとしての高級感を高めるべく、サイレンサーのカバーはヘアライン仕上げのステンレス材を採用。 キャスター＆トレールといったディメンションはもちろん、KYB製サスペンション、ブレーキをストリートファイター・GSX-8Sと共用するGSX-8T＆8TT。ポジショントライアングルもGSX-8Sと一緒だ。

エンジン＆メインフレームが8Sと一緒なら、スイングアームやホイール、タイヤにダンロップの「SPORTMAX Roadsport 2」を採用するのもGSX-8Sと同じ。ネオレトロな見た目だが中身はかなりスポーティだ。 灯火類の光源は、ヘッドライト、テールランプ、ウインカーからナンバー灯に至るまで、省電力でタマ切れトラブルのないLEDを採用。

（編集協力：スズキ株式会社）