「合意に至った」Ｗ杯日本戦で先発のオランダ代表DFがトッテナム移籍へ。精通記者ロマーノが発信「移籍金5200万ポンドで加入する」

「合意に至った」Ｗ杯日本戦で先発のオランダ代表DFがトッテナム移籍へ。精通記者ロマーノが発信「移籍金5200万ポンドで加入する」