「合意に至った」Ｗ杯日本戦で先発のオランダ代表DFがトッテナム移籍へ。精通記者ロマーノが発信「移籍金5200万ポンドで加入する」
ブライトンの主力DFヤン・ポール・ファン・ヘッケは、今夏の移籍市場で新たな挑戦に踏み出すことになりそうだ。
先に行なわれた北中米Ｗ杯の初戦・日本戦で先発していたオランダ代表の26歳は、センターバックを主戦場とするプレーヤー。ブライトンとの現行契約を2027年の６月30日まで残しているなか、来季はプレミアの名門トッテナムに活躍の場を移すようだ。
移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ記者が６月17日、自身の公式Ｘを更新。選手の移籍確定時に用いる“HERE WE GO”のフレーズと共に「トッテナムがブライトンのヤン・ポール・ファン・ヘッケ獲得で合意に至った」と伝えた。
「デ・ゼルビ監督が補強を望んでいた新たなDFは移籍金5200万ポンドで加入する。選手が先週にトッテナムの条件を受け入れた後、クラブ間の合意が成立した」
現在、トッテナムを率いるデ・ゼルビ監督は、ブライトン時代にファン・ヘッケを指導していた。移籍が正式決定となれば、両者は再びタッグを組むことになる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
先に行なわれた北中米Ｗ杯の初戦・日本戦で先発していたオランダ代表の26歳は、センターバックを主戦場とするプレーヤー。ブライトンとの現行契約を2027年の６月30日まで残しているなか、来季はプレミアの名門トッテナムに活躍の場を移すようだ。
移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ記者が６月17日、自身の公式Ｘを更新。選手の移籍確定時に用いる“HERE WE GO”のフレーズと共に「トッテナムがブライトンのヤン・ポール・ファン・ヘッケ獲得で合意に至った」と伝えた。
「デ・ゼルビ監督が補強を望んでいた新たなDFは移籍金5200万ポンドで加入する。選手が先週にトッテナムの条件を受け入れた後、クラブ間の合意が成立した」
現在、トッテナムを率いるデ・ゼルビ監督は、ブライトン時代にファン・ヘッケを指導していた。移籍が正式決定となれば、両者は再びタッグを組むことになる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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