あと２点！ エムバペがＷ杯レコードを塗り替えるか!? フランス代表では２つの記録を更新
フランス代表のキリアン・エムバペは、北中米Ｗ杯の初戦・セネガル戦に先発フル出場。３−１で勝利した試合で、66分と90＋６分にネットを揺らした。
これでフランス代表での通算得点を「58」として、57点のオリビエ・ジルーを抜いて１位に躍り出た。
エムバペはＷ杯で３大会連続で得点をマークし、この大舞台で通算14点目。同代表におけるＷ杯の得点ランキングでは、13得点のジュス・フォンテーヌを抜いて、こちらも首位に立った。
Ｗ杯での最多得点は、元ドイツ代表のミロスラフ・クローゼが記録する16点。フランスの大エースは、あと２点に迫る。今大会でレコードを塗り替えることができるか。
なお、アルゼンチン代表のリオネル・メッシは通算13点。希代のレフティのパフォーマンスにも注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】さすがフランスの大エース！ エムバペが圧巻２発！
これでフランス代表での通算得点を「58」として、57点のオリビエ・ジルーを抜いて１位に躍り出た。
エムバペはＷ杯で３大会連続で得点をマークし、この大舞台で通算14点目。同代表におけるＷ杯の得点ランキングでは、13得点のジュス・フォンテーヌを抜いて、こちらも首位に立った。
Ｗ杯での最多得点は、元ドイツ代表のミロスラフ・クローゼが記録する16点。フランスの大エースは、あと２点に迫る。今大会でレコードを塗り替えることができるか。
なお、アルゼンチン代表のリオネル・メッシは通算13点。希代のレフティのパフォーマンスにも注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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