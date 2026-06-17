セネガル戦で２得点のエムバペ。Ｗ杯の通算得点を14に伸ばした。（C）Getty Images

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　フランス代表のキリアン・エムバペは、北中米Ｗ杯の初戦・セネガル戦に先発フル出場。３−１で勝利した試合で、66分と90＋６分にネットを揺らした。

　これでフランス代表での通算得点を「58」として、57点のオリビエ・ジルーを抜いて１位に躍り出た。
 
　エムバペはＷ杯で３大会連続で得点をマークし、この大舞台で通算14点目。同代表におけるＷ杯の得点ランキングでは、13得点のジュス・フォンテーヌを抜いて、こちらも首位に立った。

　Ｗ杯での最多得点は、元ドイツ代表のミロスラフ・クローゼが記録する16点。フランスの大エースは、あと２点に迫る。今大会でレコードを塗り替えることができるか。

　なお、アルゼンチン代表のリオネル・メッシは通算13点。希代のレフティのパフォーマンスにも注目が集まる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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