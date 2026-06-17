「練習しない」で有名も…西田氏は苦笑「普通の練習はしましたよ」“練習をしない天才”と言われた。元広島外野手の西田真二氏（野球評論家、香川オリーブガイナーズアドバイザー）はプロ2年目の1984年、開幕･中日戦（4月6日、広島）に代打で出場してサヨナラ打を放った。インパクトある活躍で好スタートを切ったが、実はこれ、いきなり“背水の闘い”でもあった。開幕前に体調不良で2日連続練習を欠席。「自己管理不足！」と古葉