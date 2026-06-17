「練習しない」で有名も…西田氏は苦笑「普通の練習はしましたよ」

“練習をしない天才”と言われた。元広島外野手の西田真二氏（野球評論家、香川オリーブガイナーズアドバイザー）はプロ2年目の1984年、開幕･中日戦（4月6日、広島）に代打で出場してサヨナラ打を放った。インパクトある活躍で好スタートを切ったが、実はこれ、いきなり“背水の闘い”でもあった。開幕前に体調不良で2日連続練習を欠席。「自己管理不足！」と古葉竹識監督から叱られたなかで結果を出したのだ。

ドラフト1位外野手としてのルーキーイヤーの1983年、西田氏は59試合に出場したが、スタメンに名を連ねたのは、当て馬からの出番も含めて4試合だけ。あとはすべて代打だった。その流れのまま、2年目に突入。開幕中日戦は2-2の9回裏2死二、三塁で代打起用され、中日・牛島和彦投手から右越えサヨナラ打を放ち、勝負強さを見せつけたが、それは、ある意味、古葉監督との“バトル”でもあったという。

西田氏は苦笑しながら、こう明かした。「開幕前に風邪をひいて練習を2日間休んだんです。40度くらい熱が出てね。古葉さんに怒られました。自己管理ができていないってね。それでも古葉さんは、あそこで僕を使ったんです。たぶん、打たなかったら即2軍ですよ」。コンディションは最悪だった。「本当に体がしんどくて、緊張感がなかった。体の力が抜けていた。それで何気なくバットを出したらフォークボールが引っかかって、ライトオーバーになったんです」。

そんな西田氏のことを「練習しない天才打者」と評する関係者は多いが、本人は「みんな、いろんなところでいい加減なことを言っているけど、普通の練習はしましたよ。当たり前じゃん。ただ、みんなはそれ以上のことをやるわけでしょ。特打ちとかね」と話す。「（2年目の開幕）サヨナラヒットも“開幕前練習を2日間、無断欠席しながら打った”とか言われたみたいだけど、そんなことをするわけがない。ちゃんとマネジャーに連絡していました。していなかったら、えらいことになっていますよ」と笑い飛ばした。

「まぁ、俺の“グラブが座布団みたいだった”っていうのは合っていますけどね。あれは捕りやすかったんで……。磨いていなかったとか言われているみたいですけどね」とも話したが、そんな“伝説”が数多くあるのも、実際に天才的な打撃で結果を出したからだし、チーム内外の誰からも愛される明るいキャラクターだったからこそだろう。

忘れない開幕戦のサヨナラ打…2年目は71試合で打率.247、2HR15打点

広島入りしてから西田氏の愛称は「トラ」になった。「ひとりでフラフラしているからフーテンのトラだ、ってことだったんでしょうね。（守備走塁コーチの）小林（正之）さんにつけられたんじゃなかったかな。確かに、あまり群れることはなかったような気がする。まぁ、そう呼ばれても別に違和感はなかったですよ。だって俺は“（和歌山市立）河西中の虎”だったから。長ランに刺繍していたんですよ。“虎”って」と言って、また大笑いだ。

開幕代打サヨナラ打でスタートした2年目は71試合、97打数24安打（打率.247）、2本塁打、15打点。代打中心ながらも、スタメン出場機会は1年目よりは増えた。初めて3番で起用された9月22日の中日戦（ナゴヤ球場）では4番・衣笠祥雄内野手、5番・山本浩二外野手と大打者2人とともにクリーンアップを形成し「古葉さんも思い切ったことをやったよねぇ」。さらにはリーグ優勝も初めて経験した。

「だけど、やっぱり代打はね、しょせん脇役なんですよ。ただ、あの年、開幕戦で（サヨナラ打を）打ったっていうのは、やっぱり印象に残っていますよねぇ。（先発完投の）北別府（学）さんに勝ち星をつけることもできたしね。あの時は古葉さんも“トラはやっぱりやるのぉ”みたいな感じになったんじゃないかなぁ。俺がそう思っているだけかもしれないですけどね」。西田氏は懐かしそうに話した。（山口真司 / Shinji Yamaguchi）