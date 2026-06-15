村上が自身のインスタグラムを更新空港で撮影された1枚にファンが注目した。ホワイトソックスの村上宗隆内野手は14日（日本時間15日）、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。空港で飛行機を見送る後ろ姿を投稿した。写真のみ公開されており、具体的な情報は不明。ファンは「なぜ空港に…」と不思議がっていた。ホワイトソックスは12日（日本時間13日）から、本拠地でドジャースとの3連戦に臨み、2勝1敗で勝ち越し。14日