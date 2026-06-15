村上が自身のインスタグラムを更新

空港で撮影された1枚にファンが注目した。ホワイトソックスの村上宗隆内野手は14日（日本時間15日）、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。空港で飛行機を見送る後ろ姿を投稿した。写真のみ公開されており、具体的な情報は不明。ファンは「なぜ空港に…」と不思議がっていた。

ホワイトソックスは12日（日本時間13日）から、本拠地でドジャースとの3連戦に臨み、2勝1敗で勝ち越し。14日（同15日）の試合は、6回に一挙6点を奪うビッグイニングをつくり逆転勝利を収めた。70試合を終えて、チームはア・リーグ中地区の首位。移動日を1日挟み、16日（同17日）からは敵地でヤンキースと対戦する。

村上は5月下旬に右太もも裏を痛め、現在は負傷者リスト（IL）に入っている。リハビリ中とはいえ、ドジャース戦はベンチから試合を見守るなど、チームに帯同し献身的な貢献を続けている。

ドジャースとの激闘を終えた村上は、ストーリーズを更新。ワールドカップに出場しているサッカー日本代表のユニホームを着て空港に降り立った様子を捉えた写真となっており、村上が掲げた右手はピースサインを描いている。

サッカー日本代表の幸運を願ったものか、ヤンキース戦に向かう同僚を見送ったシーンなのか真相は定かではないが、突然公開された写真にファンが反応。SNS上には「日本代表ユニ？」「粋なことするね」「????」「サッカー見ているのかな」などの声が寄せられ、注目を集めていた。（Full-Count編集部）