[6.14 W杯F組第1節 日本 2-2 オランダ ダラス]日本代表の森保一監督が2-2で引き分けたオランダ戦後、公式会見に出席し、「勝ち点1ではまったく満足できないし、これから2試合で勝ち点3をつかみ取れるように、明日からしっかりチームで準備したい」と強調した。「やはりオランダは強かった。2回リードされた中、なかなか追いつくことが難しい相手だったと思うが、選手たちがチーム一丸となって、タフに粘り強く最後まで戦い、気持