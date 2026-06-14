「めっちゃくちゃ可愛い〜」「美脚キレイ」元NHK女子アナの“レアル”ユニ＆ショーパン姿にファン喝采！ まさかのNGショットも「最後びっくりしました」
元NHKのアナウンサーで、現在はフリーで活躍している中川安奈さんがインスタグラムを更新。「古着屋さんでおすすめしてもらったレアルマドリードの97/98シーズンの３rdユニフォーム」をお披露目した。
「犬の足跡がとってもキュートで即GETしました L.L.Beanのヴィンテージトートとも合う〜」
４年に一度のビッグイベントに、気分も上がる。
「Ｗ杯ということで、古着×サッカーの組み合わせ（ちなみにショーパンもヴィンテージです）お祭り騒ぎ大好きなので全部追いかけるタイプ笑」
センスあふれる着こなしでポーズを決めるセルフィ―を公開。「最後にNGショットも」。この投稿には以下のようなコメントが寄せられた。
「とっても可愛いです 素敵すぎます」
「めっちゃくちゃ可愛い〜」
「美脚キレイですよ」
「安奈スタイル、キマッてます」
「スタイル良く、可愛いです」
「カッコよく似合ってます！」
「古着コーデ最高です」
「スポーティーな着こなし！」
「何を着られてもすごく素敵です」
「アンナちゃんは何着ても最高！」
「サービス精神旺盛ですね〜（笑）」
「最後びっくりしました」
称賛の声が相次いだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像10枚】「スタイル良く、可愛い」など脚光。中川安奈さんの“レアル”コーデ「サービス精神旺盛ですね〜」
「犬の足跡がとってもキュートで即GETしました L.L.Beanのヴィンテージトートとも合う〜」
４年に一度のビッグイベントに、気分も上がる。
「Ｗ杯ということで、古着×サッカーの組み合わせ（ちなみにショーパンもヴィンテージです）お祭り騒ぎ大好きなので全部追いかけるタイプ笑」
センスあふれる着こなしでポーズを決めるセルフィ―を公開。「最後にNGショットも」。この投稿には以下のようなコメントが寄せられた。
「めっちゃくちゃ可愛い〜」
「美脚キレイですよ」
「安奈スタイル、キマッてます」
「スタイル良く、可愛いです」
「カッコよく似合ってます！」
「古着コーデ最高です」
「スポーティーな着こなし！」
「何を着られてもすごく素敵です」
「アンナちゃんは何着ても最高！」
「サービス精神旺盛ですね〜（笑）」
「最後びっくりしました」
称賛の声が相次いだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像10枚】「スタイル良く、可愛い」など脚光。中川安奈さんの“レアル”コーデ「サービス精神旺盛ですね〜」