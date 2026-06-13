ラフや傾斜ならFWがオススメです！今回はFWが得意になる打ち方と選び方を解説します。 スリークォーターショットはバランスがとりやすい ラフは平坦ではなく、傾斜になることも多いですよね。さすがにきつい傾斜ならアイアンでしょう、と思うかもしれませんが、ここでも5Wでチャレンジしてください。 一番のポイントは、フルショットしないことです。アイアンだと番手なりや狙った距離を出すために大きく振り