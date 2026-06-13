傾斜はFWだとミートしやすい！打ち方を状況別でレッスン

ラフや傾斜ならFWがオススメです！今回はFWが得意になる打ち方と選び方を解説します。

スリークォーターショットはバランスがとりやすい

ラフは平坦ではなく、傾斜になることも多いですよね。さすがにきつい傾斜ならアイアンでしょう、と思うかもしれませんが、ここでも5Wでチャレンジしてください。

一番のポイントは、フルショットしないことです。アイアンだと番手なりや狙った距離を出すために大きく振りますが、バランスが崩れてミスヒットしやすい。大振りしなくても飛距離が出る5Wなら、バランスをキープして振れるので、傾斜でもミートして狙った方向へ打つことができます。

打ち方は、体を回して打つスリークォーターショットを基本としながら、それぞれの傾斜に「ここだけ抑えたい」というポイントがあるので、それを紹介します。

【ツマ先上がり】右ワキを締めて横振り

縦振りではなく、右ワキを締めて横振りでスイング。入射角が緩やかになるので、ヘッドを滑らせながら打てる

トップの上げすぎに注意。高く上げると上から打ち込む軌道になりやすいのでダフってしまう

ポールが高い位置にあるため、体との距離が近くなる。クラブをできるだけ短く持って体とボールとの間合いを調整しよう

【ツマ先下がり】ヒザを曲げて重心を下げ

足元が高く、ボール側が低いツマ先下がりは、ボールと体との距離がいつもより遠くなってしまう

両ヒザを深く曲げてボールとの距離を詰める。同時に重心を下げて、下げた状態をキープして振れば、伸び上がりが防げる

曲げたヒザの角度をしっかりキープして打つ。地面を打つ意識をもつと、ヘッドがボールにきちんと届く

【左足上がり】右足重心のままスイング

体重移動がしにくい傾斜。無理にしようとするとバランスが崩れるので、最後まで傾斜なりの右足重心をキープする

スタンスは普段よりも少しオープン。こうすると、右足重心で振ってもクラブをしっかり振り抜ける

【左足下がり】左ヒザを曲げて傾斜なりに打つ

ボールを上げようとするとダフりやすいので、左ヒザだけ深く曲げて左サイドが低くなる傾斜なる構えをとる。ヘッドも低くなった傾斜なりに振り出していく

打ち終わった後に歩き出すくらいのイメージで振ると、体重が右に残らない

いかがでしたか？ シーンに合わせて打ち方を変えましょう。

レッスン=鈴木悠介

●すずき・ゆうすけ/1990年生まれ、千葉出身。高校生からゴルフを始めて、卒業後はゴルフ場に勤務。26歳でプロテストに合格し、ツアープ口として活動。スイングの美しさに定評がある。

写真=高橋淳司

協力=木更津ゴルフクラブ