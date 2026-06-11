５月８日に第２子となる男児を出産した元AKB48・タレントの西野未姫が10日、オフィシャルブログを更新。１歳の長女・にこりちゃん、生後間もない長男・頑馬（がんば）くんとの微笑ましい日常ショットを公開し、２人育児への思いをつづった。 この日、ブログを更新した西野は「最近の日常はこんな感じです」とコメントし、自宅のソファで長女と長男を優しく抱きかかえる姿を公開。ボーダー柄のワンピース姿の西野は穏やかな笑顔を