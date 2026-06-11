西野未姫「２人の育児は想像より大変」長女＆長男との日常公開
５月８日に第２子となる男児を出産した元AKB48・タレントの西野未姫が10日、オフィシャルブログを更新。１歳の長女・にこりちゃん、生後間もない長男・頑馬（がんば）くんとの微笑ましい日常ショットを公開し、２人育児への思いをつづった。
この日、ブログを更新した西野は「最近の日常はこんな感じです」とコメントし、自宅のソファで長女と長男を優しく抱きかかえる姿を公開。ボーダー柄のワンピース姿の西野は穏やかな笑顔を見せ、長女は弟に寄り添ったり、顔にそっと手を伸ばしたりするなど姉弟の仲睦まじい様子が収められている。
また別の写真では、長女がカメラに向かっておどけた表情を見せる場面もあり、家族との時間を楽しんでいる様子が伝わってくる。
続けて「２人の育児は想像より大変な事は多いけど、２人への愛おしい気持ちで頑張れています」と現在の心境を告白しつつ、わが子たちへの深い愛情をのぞかせた。
この投稿にファンからは「すごく幸せそう」「幸せもらってます」「大変な事も多い分嬉しい事も多いですよね」「愛おしい我が子がふたりになり愛するけーさんといつまでも 仲良し家族でいて下さいね」などの声が寄せられている。
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と西野は2022年に結婚。31歳差夫婦としても注目を集めており、ブログでは家族の日常を飾らない言葉で発信し、幅広い支持を集めている。また、2024年10月17日に第１子となる長女、2026年５月８日に第２子となる長男を出産している。
この日、ブログを更新した西野は「最近の日常はこんな感じです」とコメントし、自宅のソファで長女と長男を優しく抱きかかえる姿を公開。ボーダー柄のワンピース姿の西野は穏やかな笑顔を見せ、長女は弟に寄り添ったり、顔にそっと手を伸ばしたりするなど姉弟の仲睦まじい様子が収められている。
続けて「２人の育児は想像より大変な事は多いけど、２人への愛おしい気持ちで頑張れています」と現在の心境を告白しつつ、わが子たちへの深い愛情をのぞかせた。
この投稿にファンからは「すごく幸せそう」「幸せもらってます」「大変な事も多い分嬉しい事も多いですよね」「愛おしい我が子がふたりになり愛するけーさんといつまでも 仲良し家族でいて下さいね」などの声が寄せられている。
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と西野は2022年に結婚。31歳差夫婦としても注目を集めており、ブログでは家族の日常を飾らない言葉で発信し、幅広い支持を集めている。また、2024年10月17日に第１子となる長女、2026年５月８日に第２子となる長男を出産している。