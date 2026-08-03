バレーボールネーションズリーグ2026は2日、男子の決勝ラウンドが終了し、最終順位が確定しました。男子日本代表は、予選ラウンドを史上初の12戦全勝で1位通過。さらに準々決勝では、決勝ラウンドの開催国・中国にも勝利し、破竹の13連勝でベスト4進出を果たします。しかし決勝進出をかけたアメリカとの準決勝では、フルセットの激闘の末に敗戦。スロベニアとの3位決定戦は1−3で敗れ、メダルには届かず4位。最後は2連敗で2024年以