「体で払って」「パパ活してきて」トー横の中学生少女に性的暴行…逮捕された男の“界隈での評判”

クスリで酩酊した女子中学生を…

６月３日、警視庁少年育成課は不同意性交や、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）、児童買春・児童ポルノ禁止法（製造）違反などの疑いで、東京・南千住（荒川区）の無職、井上翔太（24）を再逮捕した。新宿・歌舞伎町で知り合った女子中学生（14）に性的暴行を加えたうえ、パパ活などをさせ、その様子を撮影した疑いだ。

「井上容疑者は５月にも別の中学生に売春をさせた容疑で逮捕されていました。井上容疑者はトー横周辺で活動をしている不良グループのメンバーで、『いのっち』と名乗っていたそうです。

今回の逮捕は、５月５日午後２時50分ごろ、歌舞伎町の浴場施設で中学３年生の少女に性的行為をさせ、同９日の午後11時40分ごろにもホテルで性的行為を行わせて撮影をした疑いです。井上容疑者は『14歳であることは本人から聞いていた』と容疑を認めています」（全国社会部記者）

警視庁の発表によると、井上容疑者は「自分から強引に（性行為を）やったと言ってほしい。そうしないと俺が捕まる」とメッセージを送っていたという。少女は両日とも抗不安薬を飲んでおり、とくに９日は過剰摂取の状態だった。少女は警察に対し、「動画撮影はやめてほしかったが、ODをしていたのでどうでもいい気分になっていた」と供述していた。警視庁同課は余罪があるとして、調べを続けている。

井上容疑者はトー横界隈では有名だったようだ。何人かに聞き込みをすると、彼の人となりについて話を聞くことができた。一部報道にあるような「不良グループの一員」ではないという。１人の男性は彼は「お調子者」だったと話す。

“ウラの顔”もあった

「いのっちは不用心というか脇が甘いというか、言ってしまえば“バカなヤツ”です。クスリをやったり、すぐにケンカをしたりといった不良グループではなく、トー横で騒いでいるだけの人。入れ替わりが激しいトー横界隈ですが、彼は長い間このあたりにいるので顔は広いです。人当たりもよかったので、自然と受け入れられていました」

ほかでも同じように「不良ではない」という話を聞いた。不同意性交については、「よくある話で、仕方ない」という意見もあった。これにはトー横独特の事情が関係しているようだ。

「トー横には未成年もたくさんいます。だけど、仲間うちでも誰が成人しているのかはお互いにわかっていません。OD（オーバードーズ）や飲酒で意識が混濁している状態の子も多く、そのような子が被害に遭ったのかもしれません。トー横では日常的にODなどが行われており、どれだけパキれるか（ODでハイになれるか）を競ったりしているので、そのような状態で性行為をやった、やってないというのはよくある話なんです」（前出男性）

井上容疑者と親しかったという女性は「優しかったし、危ない人ではない」と話す一方で“ウラの顔”もあったと証言する。

「人を自分の家によく泊めていました。それこそ中高生でも関係なかったです。なぜかいのっちの家に泊まるときはお金を払わないといけないってルールがあって、私の友人はいのっちから『家に泊めたから10万円払え』と言われたこともあります。お金がなくて困っている子もいました。とくに新しくトー横に来た人たちは、知らずに泊まって金を払った子もいます」

宿泊費をタカる程度ならまだしも、性交したときに撮影された動画で脅された人もいるという。

「いのっちは女の子がODでフラフラな状態で性交して、知らない間に動画を撮るのです。その動画を使ってカネを要求することもありました。私の友達は、いのっちの家に泊まってカネを払えないと、『パパ活してきて』『カラダで払って』なんて言われて、『カネを払わないと動画を消さない』と脅されていました。いのっちは無職なので、カネにはうるさいです」（前出女性）

そうした行為を繰り返すうちに、ついに逮捕されることになってしまったのだろう。

トー横周辺で犯罪が相次いでいる。直近では、５月末にトー横の20代女性を海外に誘拐しようとした『指定暴力団住吉会』傘下組織組員が逮捕されるなどの凶悪な事件も発生している。トー横では年齢はほとんど関係なく、誰もがその場にいる１人の人間として扱われる。そこにつけ入る悪い大人が後を絶たず、結果として犯罪の温床になっているのだ。

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取材・文：白紙緑