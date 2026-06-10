今年1月の東京オートサロン2026に登壇したBYDオートジャパンの東福寺厚樹社長。世界トップのEVメーカーとなったBYDの日本戦略を担うキーパーソン中国BYDが軽EVラッコを引っさげ、日本市場に攻め込んできた。迎え撃つ王者・日産サクラは侵攻を食い止められるのか、それとも"聖域"とされてきた軽市場は侵食されるのか!?【写真】7月28日に正式発表・発売予定のラッコ【中国BYDが日本市場に進撃開始】まさに宣戦布告だった。今年1月、