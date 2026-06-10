中国の習近平国家主席は、2026年6月8日から9日にかけて、7年ぶりとなる北朝鮮への公式訪問を行った。平壌で行われた金正恩朝鮮労働党総書記との首脳会談では、両国の伝統的友好や戦略的連携の強化が確認された。一部の専門家やメディアの間では、この訪問の裏にある中国側の具体的な思惑に注目が集まっている。その中核と目されているのが、北朝鮮およびロシアの国境に位置する豆満江（中国名・図們江）を経由した、日本海への