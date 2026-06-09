『夏目友人帳』ニャンコ先生のドーム型ペットハウスの予約販売がスタート！ ワンちゃんや猫ちゃんとの快適な時間を過ごせるだけでなく、インテリアとしても楽しめるアニメ『夏目友人帳』に登場するニャンコ先生をモチーフにした「ペットハウス ニャンコ先生」の予約販売を2026年6月8日10:00から開始します。公式ECサイト「粧美堂ONLINESTORE」で予約可能で、6月28日23:59までの期間限定となっています。価格は5,500円（税込