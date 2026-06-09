『夏目友人帳』のにゃんこ先生のドーム型ペットハウスの予約が6/28まで受付中！ ペットと快適な時間を過ごせるだけでなく、インテリアにも最適

『夏目友人帳』ニャンコ先生のドーム型ペットハウスの予約販売がスタート！ ワンちゃんや猫ちゃんとの快適な時間を過ごせるだけでなく、インテリアとしても楽しめる



アニメ『夏目友人帳』に登場するニャンコ先生をモチーフにした「ペットハウス ニャンコ先生」の予約販売を2026年6月8日10:00から開始します。公式ECサイト「粧美堂ONLINESTORE」で予約可能で、6月28日23:59までの期間限定となっています。

価格は5,500円（税込）で、発送は2026年10月中旬以降を予定しています。

本商品は、ワンちゃんや猫ちゃんが自宅でまったり過ごす時間を快適にするための機能性にこだわりポイントが詰まったドーム型ペットハウスです。

さらに、ペットを飼っていない方でも、お気に入りのぬいぐるみを飾ったりするインテリアとしても活用可能で、SNS映えもバッチリな仕上がりとなっています。

この機会をお見逃しなく、お家時間を彩る特別なアイテムをぜひチェックしてみてください。

（以下、プレスリリースより）

アニメ『夏目友人帳』からニャンコ先生のドーム型ペットハウスが登場！粧美堂公式オンラインストアにて予約受付開始！

〜2026年6月8日（月）予約開始〜

化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨及びキャラクター雑貨等の企画・製造・販売、コンタクトレンズの企画・販売を行う粧美堂株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：寺田正秀、以下 粧美堂）は、公式ECサイト「粧美堂 ONLINE STORE」にてアニメ『夏目友人帳』ニャンコ先生のドーム型ペットハウスの予約販売を開始いたします。

予約期間は2026年6月8日から、ご予約いただいた商品は、2026年10月中旬以降、入荷次第順次発送予定となります。

自宅でまったり過ごす時間がワンちゃん、猫ちゃんにとって快適なものであってほしいという想いから生まれた機能性にもこだわりポイントがいっぱいのドーム型ペットハウス。

ペットを飼っていない方も、ぬいぐるみを飾ったりとインテリアとしてもSNS映えバッチリ！

この機会をお見逃しなく！

商品概要

■商品名：ペットハウス ニャンコ先生

■価格：5,500円（税込）

■予約受付開始：2026年6月8日10：00〜6月28日23：59

■粧美堂直営ECサイト【粧美堂ONLINESTORE】

https://www.sho-bionlinestore.jp/c/pet/NY21987

粧美堂株式会社

粧美堂は、世界中の様々な個人の「心と体の美と健康をサポートする」ことを使命とし、自社ブランド及びOEMで、化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨、キャラクター雑貨及びコンタクトレンズ関連等の商品を幅広く取扱う総合企画メーカーです。

企画・生産から販売（小売店及びEコマース市場向け）までを自社で完結できることが強み。また販売先は、ドラッグストア、ディスカウントストア、均一ショップ、バラエティストア、総合スーパー、ネット通販など多岐にわたります。2013年4月からコンタクトレンズ事業を開始。

加えて、2025年1月に化粧品のＯＥＭ製造受託業務を行っている株式会社ピコモンテ・ジャパンを傘下に入れ、OEM事業の拡大に乗り出しています。