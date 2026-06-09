カルビーの人気スナック菓子「じゃがりこ」ブランドから、これまでにない強烈な酸味を楽しめる新フレーバーが登場。ブランド史上初となる「酸味コーティング」を施した新商品「じゃがりこ うっっっっめ味」が、6月15日より全国のミニストップにて数量限定で発売されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■食べた瞬間から広がる強い酸味と紫蘇の香り今回の「うっっっっめ味」は、スティックの表面に直接味