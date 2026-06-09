「じゃがりこ」史上初の酸味コーティング　ミニストップ限定「うっっっっめ味」が数量限定発売

カルビーの人気スナック菓子「じゃがりこ」ブランドから、これまでにない強烈な酸味を楽しめる新フレーバーが登場。

ブランド史上初となる「酸味コーティング」を施した新商品「じゃがりこ うっっっっめ味」が、6月15日より全国のミニストップにて数量限定で発売されます。

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■ 食べた瞬間から広がる強い酸味と紫蘇の香り

今回の「うっっっっめ味」は、スティックの表面に直接味付けを行う同社の「コーティング製法」を応用して開発されました。

これまで「じゃがりこ 辛いやつ」シリーズなどで用いられてきたこの製法を、カップ入り商品としては初めて「酸味」の味付けに採用。表面にしっかりと施されたコーティングにより、口に入れた瞬間から梅のダイレクトな酸味と風味を強く感じられる仕様となっているそうです。

過去に好評だった「じゃがりこ梅味」の味わいをベースにしながらも、本物の梅漬け（梅干し）が持つ絶妙な味のバランスを徹底的に追求。口に運ぶ前から紫蘇のさわやかな香りが鼻に抜け、噛み進めるほどにじゅわっと染み出るような深い梅の味わいを堪能できるとのこと。

■ パッケージデザインは直感的に酸っぱさが伝わるよう演出

パッケージも、商品の持つ強い酸味と個性をストレートに伝えるデザインに工夫されています。躍動感のある文字配置で「うっっっっめ味」という独特な商品名を押し出し、見ただけで酸っぱさが直感的に伝わるよう演出。

また、背景にあしらわれた梅のグラフィックには、一般的な「梅干し」ではなく、よりみずみずしい「梅漬け」の画像を用いることで、初夏にふさわしいさわやかな酸味が表現されています。

価格はオープン価格（想定価格は税込215円前後）で、内容量は52g。梅への関心や需要が年間で最も高まるという6月に合わせ、全国のミニストップ限定の数量限定商品として店頭に並びます。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026060905.html