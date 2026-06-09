グミラバーが気になるグミをご紹介中の「#グミ偏愛レポ」。今回ご紹介するのは、スターバックスで新発売の「3種のフルーツグミ」です。コーヒーのついでについつい手に取っちゃうスタバのレジ前に並ぶパッケージフードですが、まさかのグミが登場するなんてちょっとびっくり！「むにっとした食感がクセになる」という食感も気になるぞ〜！【手に取っちゃうおしゃれさです】スタバとグミってちょっと意外な組み合わせだな〜と思って