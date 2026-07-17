お笑いタレントの明石家さんま（71）が、17日放送のカンテレ・フジテレビ系『さんまのまんま 真夏のおしゃべり祭り』（後9：00〜10：52）に出演。“義理の孫”が誕生したことを報告し、呼ばれ方を明かした。【写真】幸せそう！さんま、二千翔さんと妻の貴重な3ショット番組の冒頭、さんまは「俺もな、とうとう二千翔の子どもが産まれて」と報告。スタジオから拍手が起こった。続けて「（二千翔さんは）義理の息子やから。ど