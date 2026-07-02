大手企業の今年の夏のボーナスの平均額は、初めて100万円を上回り、100万8706円と過去最高額となりました。春闘が高水準の賃上げで推移したことが反映されました。経団連は、今年の夏のボーナスをめぐる大企業112社の１次集計結果を発表し、平均額は去年より1.88%増え、100万8706円となり、5年連続でプラスでした。比較が可能な1981年以降、過去最高額となります。内訳では、製造業が去年と比べて1.63%増の106万434円、非製造業が4