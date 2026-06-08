テスラやSpaceXの創業者であるイーロン・マスク氏は2022年にTwitter(現X)を買収し、その後Twitterの名称をXに変更しました。そんなマスク氏は、アメリカ連邦取引委員会(FTC)が2022年にTwitterへ下した和解命令の撤回を求め、「Twitterはもはや存在しない」と主張しています。FTC Seeks Comment on X Corp. Petition to Set Aside or Modify FTC Order Concerning Twitter | Federal Trade Commissionhttps://www.ftc.gov/news-even