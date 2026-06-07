【明治安田J1百年構想リーグ】FC東京 1−3 セレッソ大阪（6月6日／ＭＵＦＧスタジアム）【映像】香川のダイレクトパス→華麗なダブルタッチアシストセレッソ大阪のFW柴山昌也が見せたダブルタッチからのラストパスが話題になっている。元日本代表MFの香川真司も絡んだ美しい崩しに、ファンたちが歓喜した。C大阪は6月6日、明治安田J1百年構想リーグのプレーオフラウンド第2戦でFC東京と対戦。第1戦は2ー2の引き分けに終わって