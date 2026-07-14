お笑いコンビ「ラランド」ニシダの “異常個体” ぶりが発覚し、話題になっている。元K-1 WORLD MAX王者の格闘家・魔裟斗が、7月11日、自身のYouTubeチャンネル「魔裟斗チャンネル」を更新。公開した動画で、ニシダが持つ規格外のパワーが証明されることになった。芸能記者が言う。「ニシダさんは、筋トレ経験がないにもかかわらず、2026年2月と3月に東京ホテイソン・ショーゴさんのYouTubeチャンネルに出演した際に、ベンチ