14日午後、兵庫県姫路市にある工場の実験室で爆発があり、男性2人が病院に搬送されました。このうち30代くらいの男性が意識不明の重体です。 警察や消防によりますと、14日午後2時46分ごろ、姫路市豊富町にある「日本化薬」の工場で、「爆発があり、顔面から出血している」と従業員から119番通報がありました。 通報した従業員が爆発音を聞いて実験室に駆けつけたところ、男性が倒れているのを発見したということです。 男性は3