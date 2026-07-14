《実際に娘がいる人に聞きたいんだけど。》7月13日、元セクシー女優でタレントの蒼井そらが、そんな書き出しでXに投稿したポストに大きな反響が寄せられている。「蒼井さんは冒頭の一文に続けて、《AV女優になんて憧れなんて持って欲しくないし、なって欲しい親なんかいないのは分かる。でも、もし気付いた時にAV女優になってたら、理由も聞かず頭ごなしに反対してやめさせる?縁を切る?差別する??軽蔑する??》と投稿しました。親が