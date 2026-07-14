台風9号の影響による豪雨で、大規模な洪水が発生した中国の河北省承徳市。川のように激しく水が流れる道路。取り残された女性を救助するために、安全ロープを結んだ3人の消防士が向かいます。女性を抱え1歩ずつ慎重に進みますが、先頭の消防士が水に足を取られ流されてしまいました。すぐさま近くにいた住民たちが助けに向かいます。その後、住民たちの助けもあり、女性は無事救助されました。13日に撮影された映像でも、いまだ多