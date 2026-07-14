インド政府は、ホルムズ海峡を航行中のタンカーがイランに攻撃され、インド人乗組員が死亡した事態を受け、イラン側に「強い抗議」を行いました。インド外務省は14日、ホルムズ海峡でUAE＝アラブ首長国連邦のタンカー2隻がイランの巡航ミサイルの攻撃を受けたことに、「深刻な懸念」を表明しました。攻撃された2隻のタンカーには、インド人乗組員合わせて30人が乗っていて、このうち1人が死亡、10人が重軽傷を負ったとしています。