ハウス食品は、スナック菓子「とんがりコーン」の内容量を8月から減らすと発表しました。ハウス食品は14日、入りタイプの「とんがりコーン」について、8月10日の発売分から、▼パッケージを小さくしたうえで、▼中身の量を減らすと発表しました。対象商品は、▼「あっさり塩」と、▼「焼とうもろこし」で、中身が現状の68グラムから6グラム減り、62グラムになります。価格はこれまでと変わりませんが、中身がおよそ1割減るため、