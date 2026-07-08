ニューヨークのマンハッタンにある高層ビルが倒壊する恐れが出ています。周辺は封鎖され、住民が避難しています。【映像】倒壊の恐れがある高層ビル（内部の様子）マンハッタン中心部にある30階以上の高層ビルで7日、21階と22階の柱が折れ曲がっているのを作業員が発見し、消防に通報しました。複数の階でひび割れや床のたわみも確認されました。アメリカメディアによりますと、レンガが落下したという通報があり、周辺の