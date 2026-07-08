【テヘラン＝吉形祐司】イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」は８日、米軍による南部への空爆に対する報復措置として、バーレーンとクウェートの米軍施設８５か所を標的に、ミサイルとドローン（無人機）で攻撃したと発表した。声明は、米軍が「停戦と覚書に公然と違反した」などとしており、作戦の過程で米軍のドローン１機を撃墜したと主張した。