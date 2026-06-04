日向坂46の下田衣珠季さんが3日、自身の公式ブログで柏レイソルについて言及し、サポーターの間で話題となっている。下田さんは5月6日に行われた明治安田J1百年構想リーグの第15節・浦和レッズ戦で柏レイソルのホームゲームにスペシャルゲストとして来場。試合前には始球式を務め、クラブ公式SNSなどでも注目を集めた。そしてブログ内でレイソルの試合をチェックしていたことを明かした下田さん。ライブに向けたリハーサルの合間だ