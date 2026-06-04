5月に日立台来場の日向坂46・下田衣珠季さん、現在も柏レイソルの試合をチェック 「見てくれてるの嬉しい」「ガチ勢やんww」とファン歓喜
日向坂46の下田衣珠季さんが3日、自身の公式ブログで柏レイソルについて言及し、サポーターの間で話題となっている。
下田さんは5月6日に行われた明治安田J1百年構想リーグの第15節・浦和レッズ戦で柏レイソルのホームゲームにスペシャルゲストとして来場。試合前には始球式を務め、クラブ公式SNSなどでも注目を集めた。
そしてブログ内でレイソルの試合をチェックしていたことを明かした下田さん。ライブに向けたリハーサルの合間だったため、試合を通して観ることはできなかったものの、「ちょくちょくチェックしていた」と報告。さらにチームの勝利について「勝ってて嬉しかったー！」と喜びを綴っている。
なお、日向坂46には宮地すみれさんが横浜F・マリノス、松尾桜さんが鹿島アントラーズのサポーターをそれぞれ公言するなど、サッカー好きなメンバーも多く在籍する。
【ブログ更新 下田衣珠季】 あっという間〜 https://t.co/gmFrFDllsU #日向坂46 #下田衣珠季 pic.twitter.com/1qQzGnAKDN— 日向坂46 (@hinatazaka46) June 3, 2026