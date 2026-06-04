日向坂46の下田衣珠季さんが3日、自身の公式ブログで柏レイソルについて言及し、サポーターの間で話題となっている。



下田さんは5月6日に行われた明治安田J1百年構想リーグの第15節・浦和レッズ戦で柏レイソルのホームゲームにスペシャルゲストとして来場。試合前には始球式を務め、クラブ公式SNSなどでも注目を集めた。



そしてブログ内でレイソルの試合をチェックしていたことを明かした下田さん。ライブに向けたリハーサルの合間だったため、試合を通して観ることはできなかったものの、「ちょくちょくチェックしていた」と報告。さらにチームの勝利について「勝ってて嬉しかったー！」と喜びを綴っている。





ゲスト出演後に柏の試合結果まで気にかける姿勢に、SNS上では好意的な反応が続出。「レイソル見てくれてるの嬉しい」「また日立台に来場する日も近そう」「レイソルガチ勢やんww」「またレイソルのこと書いてくれてる」「柏レイソルの試合チェックしとる」「レイソルめっちゃ見てる笑」などの声が上がった。なお、日向坂46には宮地すみれさんが横浜F・マリノス、松尾桜さんが鹿島アントラーズのサポーターをそれぞれ公言するなど、サッカー好きなメンバーも多く在籍する。