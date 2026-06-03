テンアライドは、5月27日(水)、千葉県柏市の「ららぽーと柏の葉」3階に「てんぐ大ホール／湊や磯吉食堂 ららぽーと柏の葉店」をグランドオープンした。「てんぐ大ホール」は、レトロな大衆食堂の雰囲気と現代的な楽しさを掛け合わせた“レトロ×モダン”な店舗。定食からつまみまで幅広いメニューを取りそろえ、居酒屋としても食堂としても利用できる点が特徴だ。今回の新店舗は、「てんぐ大ホール」として初のショッピングモール