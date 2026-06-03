【千葉県柏市】「てんぐ大ホール／湊や磯吉食堂」がららぽーと柏の葉に登場！おこさまメニューも充実



テンアライドは、5月27日(水)、千葉県柏市の「ららぽーと柏の葉」3階に「てんぐ大ホール／湊や磯吉食堂 ららぽーと柏の葉店」をグランドオープンした。

「てんぐ大ホール」は、レトロな大衆食堂の雰囲気と現代的な楽しさを掛け合わせた“レトロ×モダン”な店舗。定食からつまみまで幅広いメニューを取りそろえ、居酒屋としても食堂としても利用できる点が特徴だ。今回の新店舗は、「てんぐ大ホール」として初のショッピングモール内出店となり、これまでの利用シーンに加えて、買い物途中の食事やファミリーでの外食など、より多様なニーズに応える店舗として展開する。

食事にも喫茶にも居酒屋利用にも対応

「てんぐ大ホール」は、焼き飯やナポリタンなどの食堂メニュー、サイコロステーキや塩つくねなどのおつまみ、洪水ティラミスやメロンソーダロワイヤルといったデザート・ドリンクまで、食事にも喫茶にも居酒屋利用にも対応できる幅広いメニューをそろえている。



「かにといくらの贅沢焼き飯」1,309円(税込)や、



「昔ながらのナポリタン」759円(税込)、



「洪水ティラミス」429円(税込)が楽しめる。

また、店内では「湊や磯吉食堂」の本格的な炭火焼き魚定食も提供。炭火で香ばしく焼き上げた魚を主役に、ごはん・味噌汁とともに楽しめる定食メニューを用意し、買い物途中のランチや家族での食事にも利用することができる。



「縞ほっけの一夜干し定食」990円(税込)や、



「湊や三種食べくらべ定食」1,290円(税込)、



「赤魚の煮付け定食」1,090円(税込)も味わってみて。

価格帯は、おつまみ143円〜、おこさまセット649円〜、定食990円〜と、日常使いしやすい設定。おこさまメニューも充実しており、ファミリー層にも気軽に利用できる。



「おこさま とりから＆ハンバーグプレート」649円(税込)や、



「おこさま オムライス＆ハンバーグプレート」869円(税込)、



「おこさま ポテから」319円(税込)、



「黒酢あんのチキン南蛮定食」990円(税込)、



「牛はらみステーキ定食(150g)」1,290円(税込)も登場する。

ららぽーと柏の葉店が目指すもの



「てんぐ大ホール／湊や磯吉食堂 ららぽーと柏の葉店」は、「ららぽーと柏の葉」内という立地を活かし、ショッピングの合間のランチやディナー、買い物帰りのひと息など、地域の人のさまざまな生活シーンに寄り添う店舗を目指す。

また、昨今注目が高まる“お酒を飲まない人でも利用しやすい飲食店”としても、幅広い利用者に親しまれる存在を目指す。

テンアライドについて

テンアライドは、「食を通して『驚き』と『感動』を」を企業理念とし、「旬鮮酒場天狗」「テング酒場」「和食れすとらん天狗」「ミートキッチンlog50」「神田屋」「てんぐ大ホール」「ジュークステーキ」「炭火焼き魚 湊や磯吉食堂」を首都圏、関西、東海エリアに展開し、利用者に“安心・安全・美味しさ”を提供する店舗運営を行っている。

厳選された食材を使用し、自社セントラルキッチンでの徹底した品質管理を実施することで、高いクオリティの商品を提供。持続可能な社会への貢献を目指し、環境負荷の低減や働きやすい職場づくりにも取り組んでいる。

この機会に、新たにオープンした「てんぐ大ホール／湊や磯吉食堂 ららぽーと柏の葉店」に足を運んでみては。

■てんぐ大ホール／湊や磯吉食堂 ららぽーと柏の葉店

住所：千葉県柏市若柴175 ららぽーと柏の葉3F

営業時間：ららぽーと柏の葉の営業時間に準する

定休日：ららぽーと柏の葉の定休日に準する

詳細：https://www.teng.co.jp/shopsearch/shops/chiba/b58fd69c56a05b483c9f61269f72cce20bd2cbbf.html

てんぐ大ホール 公式Instagram：https://www.instagram.com/daihall_teng

(ソルトピーチ)