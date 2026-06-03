【千葉県柏市】「てんぐ大ホール／湊や磯吉食堂」がららぽーと柏の葉に登場！おこさまメニューも充実
テンアライドは、5月27日(水)、千葉県柏市の「ららぽーと柏の葉」3階に「てんぐ大ホール／湊や磯吉食堂 ららぽーと柏の葉店」をグランドオープンした。
「てんぐ大ホール」は、レトロな大衆食堂の雰囲気と現代的な楽しさを掛け合わせた“レトロ×モダン”な店舗。定食からつまみまで幅広いメニューを取りそろえ、居酒屋としても食堂としても利用できる点が特徴だ。今回の新店舗は、「てんぐ大ホール」として初のショッピングモール内出店となり、これまでの利用シーンに加えて、買い物途中の食事やファミリーでの外食など、より多様なニーズに応える店舗として展開する。
「てんぐ大ホール」は、焼き飯やナポリタンなどの食堂メニュー、サイコロステーキや塩つくねなどのおつまみ、洪水ティラミスやメロンソーダロワイヤルといったデザート・ドリンクまで、食事にも喫茶にも居酒屋利用にも対応できる幅広いメニューをそろえている。
「かにといくらの贅沢焼き飯」1,309円(税込)や、
「昔ながらのナポリタン」759円(税込)、
「洪水ティラミス」429円(税込)が楽しめる。
また、店内では「湊や磯吉食堂」の本格的な炭火焼き魚定食も提供。炭火で香ばしく焼き上げた魚を主役に、ごはん・味噌汁とともに楽しめる定食メニューを用意し、買い物途中のランチや家族での食事にも利用することができる。
「縞ほっけの一夜干し定食」990円(税込)や、
「湊や三種食べくらべ定食」1,290円(税込)、
「赤魚の煮付け定食」1,090円(税込)も味わってみて。
価格帯は、おつまみ143円〜、おこさまセット649円〜、定食990円〜と、日常使いしやすい設定。おこさまメニューも充実しており、ファミリー層にも気軽に利用できる。
「おこさま とりから＆ハンバーグプレート」649円(税込)や、
「おこさま オムライス＆ハンバーグプレート」869円(税込)、
「おこさま ポテから」319円(税込)、
「黒酢あんのチキン南蛮定食」990円(税込)、
ららぽーと柏の葉店が目指すもの
「牛はらみステーキ定食(150g)」1,290円(税込)も登場する。
「てんぐ大ホール／湊や磯吉食堂 ららぽーと柏の葉店」は、「ららぽーと柏の葉」内という立地を活かし、ショッピングの合間のランチやディナー、買い物帰りのひと息など、地域の人のさまざまな生活シーンに寄り添う店舗を目指す。
また、昨今注目が高まる“お酒を飲まない人でも利用しやすい飲食店”としても、幅広い利用者に親しまれる存在を目指す。テンアライドについて
テンアライドは、「食を通して『驚き』と『感動』を」を企業理念とし、「旬鮮酒場天狗」「テング酒場」「和食れすとらん天狗」「ミートキッチンlog50」「神田屋」「てんぐ大ホール」「ジュークステーキ」「炭火焼き魚 湊や磯吉食堂」を首都圏、関西、東海エリアに展開し、利用者に“安心・安全・美味しさ”を提供する店舗運営を行っている。
厳選された食材を使用し、自社セントラルキッチンでの徹底した品質管理を実施することで、高いクオリティの商品を提供。持続可能な社会への貢献を目指し、環境負荷の低減や働きやすい職場づくりにも取り組んでいる。
この機会に、新たにオープンした「てんぐ大ホール／湊や磯吉食堂 ららぽーと柏の葉店」に足を運んでみては。
■てんぐ大ホール／湊や磯吉食堂 ららぽーと柏の葉店
住所：千葉県柏市若柴175 ららぽーと柏の葉3F
営業時間：ららぽーと柏の葉の営業時間に準する
定休日：ららぽーと柏の葉の定休日に準する
詳細：https://www.teng.co.jp/shopsearch/shops/chiba/b58fd69c56a05b483c9f61269f72cce20bd2cbbf.html
てんぐ大ホール 公式Instagram：https://www.instagram.com/daihall_teng
(ソルトピーチ)