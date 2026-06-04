LOTポーランド航空は、AI音声・オーディオ技術を手がけるElevenLabsとのパートナーシップを発表した。ElevenLabsの「ElevenAgents」を活用したAIボイスアシスタントのパイロット導入を、航空会社として初めて実施する。利用者にとっては電話の待ち時間短縮、予約・旅程変更・フライト詳細などよくある問い合わせへの迅速な回答、簡単な用件の即時解決が可能になる。複雑なケースでは必要な情報とともにオペレーターへスムーズに転