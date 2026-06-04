LOTポーランド航空は、AI音声・オーディオ技術を手がけるElevenLabsとのパートナーシップを発表した。

ElevenLabsの「ElevenAgents」を活用したAIボイスアシスタントのパイロット導入を、航空会社として初めて実施する。利用者にとっては電話の待ち時間短縮、予約・旅程変更・フライト詳細などよくある問い合わせへの迅速な回答、簡単な用件の即時解決が可能になる。複雑なケースでは必要な情報とともにオペレーターへスムーズに転送する仕組みを採用する。

AIツールは人間のオペレーターを代替するものではなく、標準的な問い合わせを自動処理することでオペレーターが個別対応を必要とする利用者により多くの時間を割けるようにする。多客期に問い合わせが集中する場面での対応力の強化も期待される。

パイロットプログラムは夏シーズン中に開始し、当初はポーランド語と英語の一部時間帯で提供する。今後は対応言語の拡大とチャット・モバイルアプリへの展開を計画している。

ElevenLabsは、ポーランド人起業家のPiotr Dąbkowski氏とMati Staniszewski氏が創業した企業で、現在は80か国の企業・政府機関やフォーチュン500企業の67％の従業員が利用している。