俳優の山粼賢人（３１）が２日、東京有明アリーナで行われた主演映画「キングダム魂の決戦」（７月１７日公開）のワールドプレミアに登場した。吉沢亮、橋本環奈、小栗旬ら豪華キャスト１６人が集結し、超プレミアチケットを手にした４２００人を魅了。過去４作で計２４５億円の興収を積み上げた人気シリーズの新章が、ド派手に幕開けした。キャスト陣は大歓声の中、客席の間に敷かれた約５０メートルのレッドカーペッ