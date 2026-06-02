筆者は「学級崩壊立て直し請負人」と呼ばれ、全国の公立小学校にて3000時間を超える飛び込み授業を行ってきた。そこで目にしたのは、全国学力テストで高い点数を得るために、子どもを無理やり型にはめる教育虐待とも言える光景だったという。教育現場でいま何が起きているのか？※本稿は、教育実践研究家の菊池省三『足型をはめられた子どもたち』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。子どもたちの机の下にあったグレーの足