Ｊ．フロントリテイリングは５日続伸している。１日の取引終了後に発表した百貨店事業売上速報で、百貨店事業合計売上高が前年同月比１．０％増と３カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。 休日日数が前年に比べて２日多かったことに加えて、外商売り上げ、免税売り上げともに前年実績を上回った一方、梅田店の売り場縮小によるマイナス影響のほか、前年の万博会場売り上げの反動減などがあり、大丸松坂屋百