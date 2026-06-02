Ｊフロントは５日続伸、５月百貨店事業合計売上高が３カ月連続前年上回る

Ｊ．フロント リテイリング<3086.T>は５日続伸している。１日の取引終了後に発表した百貨店事業売上速報で、百貨店事業合計売上高が前年同月比１．０％増と３カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。



休日日数が前年に比べて２日多かったことに加えて、外商売り上げ、免税売り上げともに前年実績を上回った一方、梅田店の売り場縮小によるマイナス影響のほか、前年の万博会場売り上げの反動減などがあり、大丸松坂屋百貨店合計では前年実績を下回った。ただ、博多大丸が外商売り上げ、免税売り上げともに好調だったことで、百貨店事業合計では前年実績を上回った。



出所：MINKABU PRESS